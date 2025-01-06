İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de masumlar öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkamış durumda...

Gazze'de masumlara acımayan İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği bölgede en fazla çocuklar zarar görüyor.

BİR MASUM BEBEK DAHA SOĞUKTAN DONARAK ÖLDÜ

Binlerce çocuğun açlıkla ve soğukla mücadelesi ederken, bölgeden bir acı haber daha geldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden bebeklerin sayısının 7’ye çıktığını açıkladı.

UNRWA’nın X hesabından yapılan açıklamada, Gazze’de 7 bin 700 bebeğin temel sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu ve yeni doğanların olumsuz koşullar nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiği vurgulandı.

GAZZE AĞIR YIKIM ALTINDA

Öte yandan yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

KIŞ ŞARTLARI ZORLAŞTI: AİLELER ÇADIRDA KALIYOR

Ancak havanın soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin minik bedenleri ise çoğunlukla soğuk havaya yenik düşüyor.