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İsrail, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak saldırılarını sürdürüyor.

Sivillerin sıkça hedef alındığı Gazze Şeridi'nde can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı!ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Çok sayıda kişi enkaz altında

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Can kaybı 25 bin 490'a yükseldi

Açıklamada, saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.