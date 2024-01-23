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Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal politikaları güçlendirmek amacıyla çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Bu önlemler arasında ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı oluşturulması, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi gibi konular öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği konusunun Orta Vadeli Programları içinde yer aldığını belirtti.

AYLIK 2133 TL DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bu program kapsamında, emeklilik yaşının kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre düşürülmesi, çalışan annelere yıpranma payı ile hem yaş koşulu hem de prim desteği sağlanması gibi seçenekler değerlendirilmektedir. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek için devlet, isteğe bağlı olarak ödeyecekleri sigorta primlerinin üçte birini karşılayacaktır. Bu, en az brüt asgari ücretin yüzde 32'sini, en fazla ise bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırma imkanı sunmaktadır. Aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira olacak ve yasal bir düzenleme yapılması halinde, en düşük primi ödeyen ev kadınlarının primlerinin 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacaktır.

EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR

Ev kadınları, emeklilik hakkı kazanabilmek için doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta gibi farklı seçenekleri kullanabilirler. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak ve sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterlidir. Bu şekilde emeklilik hakkı kazanan ev kadınları, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecektir.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bu çalışmaların ilk aşamasında, sosyal güvencesi olmayan ve prim ödeme imkanı sınırlı olan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta sistemine dahil edilmesi teşvik edilecektir. Bu sayede ev kadınları, daha düşük primlerle daha erken emekli olma fırsatına sahip olacaklardır. Ayrıca, çocuk sahibi olan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında prim desteğinin yanı sıra erken emeklilik hakkına da sahip olacaklardır.