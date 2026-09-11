Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attıklarını belirtti.

Işıkhan, "Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül'de hesaplara yatıracağız. Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.