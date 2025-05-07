Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor...

Can kayıpları ve yaralı sayısı gün geçtikçe artarken bölgede yaşamaya çalışan insanlar, birçok zorlukla mücadele ediyor.

"SON 24 SAATTE 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

CAN KAYBI SAYISI 52 BİN 653'E ÇIKTI

İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653’e, yaralı sayısının da 118 bin 897’ye yükseldiği kaydedildi.