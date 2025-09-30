Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'ye 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda en az 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde bölgenin orta, kuzey ve güney kesimlerinde saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze ve Han Yunus kentlerinin mahallelerinde insansız ve bombalı kara araçları patlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde bulunan Es-Suveydi bölgesini hedef alan bombardımanında 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri çıkarılarak Şifa Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu Nasr Mahallesi’nde de insansız araçları patlatırken, bölgenin kuzeyindeki mahallelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Gazze kenti batısındaki Katibe bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin doğusunda, Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu bölgelerine de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir evi hedef alan İsrail bombardımanında çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.

Aynı kentin güneyindeki Selasini Caddesi üzerinde bir arada bulunan sivil gruba yönelik saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ndeki Magribi Caddesi üzerindeki bir evi hedef alan İsrail bombardımanında bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail Nasr Mahallesi’nde girdiği bir bölgeden araçlarını sınırlı ölçüde geri çekti

İsrail ordusuna ait araçlar, pazar günü girdikleri Nasr Mahallesi’nden geri çekilerek eski mevzilerine, Muzner Kavşağı çevresine döndü.

Görgü tanıkları pazar günü İsrail askeri araçlarının Nasr Caddesi üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) binasına yakın bir noktada, Muzner Kavşağı'ndan yaklaşık 500 metre ilerlediğini aktarmıştı.

Bu ilerleme ve eş zamanlı hava saldırıları, bölgede altyapıda ve evlerde geniş çaplı hasara yol açtı. Bunlar arasında binlerce Filistinliye hizmet veren El-Helou Hastanesi de yer aldı.

Orta ve güneydeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid Caddesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alındığı İsrail bombardımanında 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kampın kuzeyinde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kampın batısında, yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail bombardımanında bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği bir başka saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti merkezinde yer alan El-Katibe bölgesinde yerleşim alanlarına insansız bombalı araçlarla yıkım saldırıları düzenledi.

Refah kenti kuzeyindeki El-Şakuş bölgesinde yardım bekleyen 4 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.

İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesinin çevresini hedef aldı, saldırıda çok sayıda yaralanan oldu

İsrail ordusu Gazze kentindeki Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlamak amacıyla yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde saldırı uyarısında bulunduğu Ebu Hasira Caddesi'ndeki çok sayıda binayı bombaladı.

İsrail ordusu, hiçbir uyarı yapmadan Ayidiyye Caddesi'nde bulunan Habib ailesine ait içinde insanların olduğu bir binayı da hedef aldı.

İsrail saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı, yıkılan binanın enkazında kalanlar oldu.

Bölgede hedef alınan binalara sığınan yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli yeniden yerinden edildi.

Bir sivil savunma görevlisinin çektiği videoda İsrail ordusunun kurtarma ve sağlık ekiplerinin insani görevini yürüttüğü binayı hedef alma anları kayda geçti.

Videoda konuşan ismi açıklanmayan sivil savunma görevlisi, "İçinde bulunduğumuz Ebu Hasira ailesine ait ev hedef alındı." dedi.

Filistinli görevli, İsrail saldırısında birçok insani hizmet veren kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralanan bir sağlık çalışanına ambulansta müdahale edildiği de görüldü.

Şifa ve el-Hılu Hastaneleri İsrail kuşatması altında

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ile gece saatlerinde hedef aldığı el-Hılu Hastanesini kuşattığı belirtildi.

İsrail ordusunun aralıksız saldırıları nedeniyle hasta ve yaralıların hastaneye ulaşmasını, içeridekilerin de ayrılmasını engellediği kaydedildi.

Şifa Hastanesindeki sağlık çalışanlarıyla irtibatın kesildiği, hastanede 12 yenidoğan bebeğin mahsur kaldığı aktarıldı.

Hılu Hastanesinde de İsrail ordusunun kuşatması ve tankların yaklaşması nedeniyle hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının hastanenin bodrum katına indiği bildirildi.

İçinde hasta, yaralı ve sağlık personeli 90 kişinin bulunduğu hastaneye ulaşımın ve hastanedekilerin ayrılmasının mümkün olmadığına dikkati çekildi.

Gazze kentinin batı kesiminde, İsrail'in kentin doğu ve kuzey mahallelerine yoğunlaştırdığı kara ve hava saldırılarından kaçan çok sayıda Filistinli bulunuyor.

İsrail'in saldırıları artırmasına rağmen Gazze kentinde 900 bin Filistinli topraklarını bırakmayı ve Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmeyi reddediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el-Hılu Hastanesinde mahsur kalan sağlık personeli ve hastaların büyük korku yaşadığını ifade etti.

Sağlık merkezlerine yönelik saldırıların "insanlığa karşı suç ve savaş suçu” olduğunu vurgulayan Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 38 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 96 sağlık merkezinin hedef alındığını ve 197 ambulansın tahrip edildiğini kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü, ayrıca İsrail saldırılarında şu ana kadar 1670 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Sevabite, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, "İsrail’in işlediği suçları durdurma ve siviller ile sağlık sistemini koruma" sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin hastane çevresinde konuşlandığını ve kent genelinde kara saldırılarını yoğunlaştırırken binaları bombaladığını belirtti.

İsrail ordusu son haftalarda Gazze halkına kenti terk ederek güneydeki Mevasi bölgesine gitmeleri yönünde uyarılar yapıyor.

Gazze'de güvenli yer bulunmuyor

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek için orada yaşayan Filistinlileri güneye ve orta kesime sürmeye çalışıyor. Bunu da silah ve bombardıman zoruyla yapıyor.

Bombardımandan kaçan Filistinlilerden bir kısmı güneye göç ediyor ancak orada da saldırıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiği belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail'in 252 gündür saldırdığı Cenin Mülteci Kampı'nda 63 Filistinli hayatını kaybetti

Cenin Mülteci Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü "Demir Duvar" adını verdiği saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun 252 gündür sürdürdüğü saldırıda Cenin kampında 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cenin kampında İsrail ordusunun yıkımlar gerçekleştirdiği, Filistinlilerin evlerine rağmen yeni yollar açtığı ve yerinden edilen ailelerin geri dönüşünü engellediği kaydedildi.

Kamptaki Filistinli grupların İsrail ordusuna direndiği aktarılan açıklamada, kampta yerinden edilen Filistinlilerin zor şartlar altında yaşadığına dikkati çekildi.

Cenin kampından yerinden edilen ve Arap-Amerikan Üniversitesi'nde kalan Filistinlilerin küçük odalarda "hapis kaldıkları" ve işlerinin aksaması nedeniyle zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Cenin'deki direnişçiler İsrail güçlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Geçen hafta Yamun beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile çatışmaya giren direnişçiler, İsrail ordusuna ait araçları çok sayıda patlayıcıyla hedef aldı." denildi.

İsrail'in Cenin'de işçilere saldırılarını artırdığı belirtilen açıklamada, Cenin'in batısındaki Taybe beldesinde çok sayıda işçinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu "Ayrım 'Utanç) Duvarı" yakınında vurularak yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Cenin'deki birçok belde ve mahallede Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü ve aralarında serbest bırakılanların da bulunduğu çok sayıda kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 44 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 44 Filistinliyi gözaltına aldı ve Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezini kapattı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerleri Celzun'da evlerine zorla girerek arama yaptığı 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Celzun kampında UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapatan İsrail ordusu sonrasında kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesinde İsrail askerleri evlerine baskın düzenlediği 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u da gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

El Halil'de İsrail askerlerinin kent ve çevresindeki beldelerin girişine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde de İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Nablus'taki hedefinde Asker el-Kadim Mülteci Kampı vardı. Kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kalkilya'nın Kefr Lakif beldesinde 17 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Kalkilya kentine bağlı Kefr Lakif beldesine düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı.

İsrail askerleri, Kefr Lakif'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Tulkerim'in Kefr Sur beldesinde 7 Filistinli gözaltına alındı

Tulkerim kentinin güneyindeki Kefr Sur Köy Meclisi Başkanı Fevvaz Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren beldede askeri operasyon başlattığını söyledi.

İsrail güçlerinin "onlarca eve baskın yaptığını ve tahrip ettiğini, bölge sakinlerini sorguya tabi tuttuğunu" kaydeden Hamza, İsrail güçlerinin bir evi askeri karargah ve sorgu merkezi olarak kullandıklarını ve şu ana kadar 7 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Hamza, İsrail güçlerinin beldenin birçok mahallesine konuşlandığını ve bu durumun Filistinlilerin günlük yaşamını felce uğrattığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin Burka'nın merkezine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine ateş açtığını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin ağaçlarını söktü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail alıkoyduğu 361 sağlık çalışanını hapishanelerde "zorla kaybediyor"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 361 sağlık çalışanının zor tutukluluk şartları altında İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu sağlık çalışanlarının İsrail hapishanelerindeki durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarının "felaket" boyutuna ulaşan şartlarda tutuldukları ve kötü muameleye maruz kaldıkları kaydedildi.

Gazze'den alıkonulan 361 sağlık personelinin İsrail hapishanelerinde "zorla kaybedildiği" ve İsrail makamlarının insan hakları kuruluşlarına bu kişilerin durumunu takip etmesini engellediği ifade edildi.

İnsan hakları ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki sağlık çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'den Şifa Hastanesinin çevresindeki evlerin boşaltılması tehdidi

İsrail ordusu, Gazze kentinde on binlerce Filistinlinin bulunduğu Şifa Hastanesinin çevresindeki birçok evin boşaltılması tehdidinde bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ebu Hasira Caddesi’nde bulunan çok katlı 4 binanın derhal boşaltılmasını istedi.

Bu tehdit üzerine, söz konusu binalarda ve çevresinde yaşayan yüzlerce Filistinli, hiçbir temel eşyasını almadan hızla evlerini terk etti.

İsrail ordusu genellikle telefon aramaları, broşürler veya resmi açıklamalar aracılığıyla binaları boşaltma uyarısında bulunuyor.

Ebu Hasira Caddesi'nin çevresi, günlerdir yoğun İsrail hava saldırılarına maruz kalıyor ve bölgede binlerce Filistinlinin yaşadığı konutlar yıkılıyor.

İsrailli Bakan, ateşkese destek için Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde işgalin devamını şart koştu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes teklifine destek vermek için Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail ordusunun işgalinin devam etmesi gibi bazı şartlar sundu.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile bugün Beyaz Saray'da Gazze'de ateşkes teklifini görüşecek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik bir mesaj yayınlandı.

Trump'ın önerdiği ateşkes teklifine değinen Smotrich, partisi ve kendisinin söz konusu teklife destek vermek için Netanyahu'ya bazı şartlar ilettiğini belirtti.

Smotrich, bu şartların başında Hamas'ın Gazze'den tamamen çekilmesi ve tüneller dahil Gazze'de Kassam Tugayları'na askeri yapıların yıkılmasının geldiğini ifade etti.

İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin tamamında "operasyon verilmesini" isteyen Smotrich, ayrıca Mısır ile Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini talep etti.

Smotrich ayrıca Filistin yönetiminin Gazze'deki idarede pay sahibi olmamasını da şart koştu.

Bu şartların kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu savunan Smotrich, aski halde olası bir ateşkes anlaşmasına kendisi ve partisinin destek vermeyeceğini kaydetti.

Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı, Philadelphi Koridoru'nda yer alıyor. Burada işgalin devam etmesi, Gazze'de 2006'dan bu yana devam eden ablukanın daha da ağırlaşması anlamına geliyor.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

BM: Gazze'deki durum ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" konulu oturumunda konuştu.

"Gazze Şeridi genelinde İsrail askeri operasyonlarının tırmanması beni dehşete düşürüyor." diyen Alakbarov, İsrail saldırılarının Filistinlilere eşi benzeri görülmemiş bir oranda ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Alakbarov, "Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin öldürülmesini kınıyorum. Gazze'deki durum ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki dayanılmaz düzeydeki acı ve yaşam koşullarıyla birlikte korkunç insani durum karşısında dehşete düştüğünü belirten Alakbarov, Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğunun altını çizdi.

Alakbarov, İsrail'in, Gazze genelinde hızlı ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, yardımların dağıtılması konusunda da BM ve ortaklarının "kanıtlanmış ve ilkeli bir planı" olduğuna dikkati çekti.

Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmanın asla haklı gösterilemeyeceğini ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirten Alakbarov, Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında nüfusun zorla yerinden edilmesini, her türlü etnik temizliği de şiddetle reddettiğini kaydetti.

Alakbarov, İsraillilerin Filistinlilerin topraklarını gasbetmesine ve Batı Şeria’nın ilhakını destekleyen adımlara da dikkati çekerek, "İsrail yerleşimlerinin hiçbir yasal geçerliliği yoktur ve uluslararası hukukun ve BM kararlarının açık bir ihlalini teşkil etmektedir. Filistin Devleti'nin topraklarını sistematik olarak daraltmakta ve İsrail'in hukuka aykırı işgalini daha da derinleştirmektedir." dedi.

İsrail’in yıkım, yerinden etme ve günlük yaşamı felç eden kısıtlamalarının Filistinlilerde hayal kırıklığı ve umutsuzluğu körüklediğini vurgulayan Alakbarov, bu uygulamaların insan hakları ihlali olduğunu belirterek, İsrail’in uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

UNRWA: Gazze'de yarım milyon Filistinli hala 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmış durumda

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal ve tehcir için karadan ve havadan saldırılara devam ettiği Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ebu Hasene, "Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinli, hala en fazla 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmış durumda." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinlileri göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ilişkin ise Ebu Hasene, "her bir kilometrekareye yaklaşık 70 bin kişinin yığılıp sıkışacağını; bir çadır bile kuracak yer olmadığını, on binlerce ailenin barınacak yeri olmadan sokakta kalacağını" kaydetti.

Ebu Hasene ayrıca "Gazze kentinden zorla yerinden edilen Filistinlilerle birlikte açlığın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine intikal ettiğini" vurguladı.

UNRWA yetkilisi, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM: Gazze'de ağustos ortasından düne kadar 453 bin zorla yerinden edilme kaydedildi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Gazze genelinde İsrail'in hava ve topçu saldırılarının sürdüğünü bildirdiğini aktaran Haq, durmayan yıkım ve saldırıların ortasında sivillerin de güneye doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Haq, dün kuzeyden güneye doğru yaklaşık 7 bin kişinin yerinden edildiğine işaret ederek, ağustos ortasından düne kadar Gazze Şeridi genelinde 453 bin zorla yerinden edilme kaydedildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 18'inin şu anda yerinden edilme emirlerine tabi olmadığını vurgulayan Haq, "İnsanlar aşırı kalabalık ve temel hizmetlerden yoksun bölgelerde barınmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

"İnsani yardım görevlilerinin Gazze'nin kuzeyine erişimi özellikle karmaşık"

Haq, diğer yandan Gazze genelinde insani yardım ekiplerinin İsrail’in ret ve engellemeleriyle karşılaşmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Dün, İsrail ordusuyla koordinasyon gerektiren insani yardım misyonlarının yüzde 40'ından fazlası reddedildi." dedi.

BM ve ortaklarının Gazze'deki halka yiyecek, su ve sanitasyon ihtiyaçları için ulaşmaya çalıştığını belirten Haq, "Ancak insani yardım görevlilerinin Gazze'nin kuzeyine erişimi özellikle karmaşık. Ortaklarımızın orta ve güneye kayması nedeniyle kuzeyde günlük yemek sayısı eylül ortasındaki 170 binden dün yaklaşık 50 bine düştü." ifadelerini kullandı.

Haq, ayrıca, Genel Sekreter'in hafta sonu İsrail ile Yemen'deki Husiler arasında artan saldırılar üzerine "bölgede daha fazla tırmanış riski konusunda derin endişe duymaya devam ettiğini" belirterek, herkesi azami itidal göstermeye çağırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Netanyahu'nun BM konuşmasının Gazze'de dinletilmesi

AA muhabirinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Gazze'deki Filistinlilere de zorla dinletilmesi konusundaki sorusuna Haq, "Konuşmanın halk arasında duyulup duyulmadığını bile bilmiyoruz. Bu konuda çelişkili haberler var." yanıtını verdi.

Haq, İsrail'in bu konudaki eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirterek, odaklandıkları noktanın ateşkes ihtiyacı olduğu ve tarafları da buna zorladıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) İsrail hava savunma sistemleriyle silahlandırılmasıyla ilgili soruya da Haq, bu konuda Genel Sekreterin BM haftasında Kıbrıs üzerine taraflarla yaptıkları görüşmelerden sonra yayımladığı açıklamaların yeterli olduğunu söyledi.