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7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

İsrail ordusu, bölgedeki zulmüne aralıksız olarak devam ediyor.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail, sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Bombardımana 114 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgede sivillerin bulunduğu tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da artıyor.

26 bin 422'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 422’ye, yaralıların sayısının ise 65 bin 87’ye yükseldiğini duyurdu.

Kudra ayrıca, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 165 kişinin hayatını kaybettiğini, 290 kişinin ise yaralandığını belirtti.