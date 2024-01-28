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Van genelinde son günlerde etkili olan kuvvetli, yer yer de yoğun kar yağışından dolayı 351 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van genelinde; Bahçesaray ilçesinde 24, Başkale ilçesinde 27, Çatak ilçesinde 56, Edremit ilçesinde 1, Erciş ilçesinde 43, Gevaş ilçesinde 13, Gürpınar ilçesinde 122, Muradiye ilçesinde 15 ve Saray ilçesinde de 2 olmak üzere toplam 351 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.