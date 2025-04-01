Hamas ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, ordusu anlaşmayı ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor..

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

YARALI SAYISI 114 BİN 583'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 183 yaralının daha hastanelere kaldırıldığı, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 114 bin 583'e çıktığı belirtildi.

"Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES İHLALİNDEN BU YANA BİN 42 CAN KAYBI

İsrail ordusu, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne sürpriz bir hava saldırısı düzenleyerek o tarihten bu yana bin 42 kişiyi öldürdü, 2 bin 500'den fazla kişiyi ise yaraladı.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 399

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son düzenlediği hava saldırılarında en az 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım savaşında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 399'a ulaştığını bildirdi.

NE OLMUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.