7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ile Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılar sonrası acı bilanço artıyor.

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı.

İSRAİL ORDUSU 19 OCAK'TA VARILAN ATEŞKESİ BOZDU

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 33 ölü ve 94 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 607 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 862

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 862'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.