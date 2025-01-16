Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 468 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "8 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in ateşkesin duyurulmasının ardından Gazze'de düzenlediği saldırılarda 73 kişi hayatını kaybetti

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı binaları bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bazı binaları "bombardıman çemberine alacak" şekilde bir dizi saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Gazze kentinde en-Nebih ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kentteki ed-Derec Mahallesi'nde el-Muznir ailesine ait binaya yönelik hava saldırısında da 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında da 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ateşkesin duyurulmasından sonra yoğunlaşan saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak, "Ateşkesin ilanından itibaren yoğunlaşan İsrail hava saldırılarından kaçan kadın ve çocuklar hastaneye sığınıyor." dedi.

Söz konusu kaynak, İsrail'in devam eden saldırılarında yaralanan 8 çocuğun hastaneye geldiğini belirtti.

Görgü tanıklarına göre de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in el-Lahham ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Bu arada İsrail ordusunun denizden de Refah kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 20'si çocuk ve 25'i kadın, 73 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 230'dan fazla kişinin yaralandığını bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 61'inin Gazze kentinden olduğunu paylaştı.

İsrail ordusunun şu ana kadar "şiddetli bir bombardıman politikası" izlediğini anlatan Basal, geçen saatleri "Gazze Şeridi, özellikle Gazze kenti için çok zor ve çetin bir gün" olarak nitelendirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.