Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 459 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki evi hedef aldığı saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçağı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Sahvil ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

Sağlık kaynakları da İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abid ailesine ait evi hedef aldığını, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait parkın yakınında, yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı bombalaması sonu 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçlarından Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine, İsrail'e ait hücumbotlardan da Şati Mülteci Kampı'na doğru ağır ateş açıldı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 3 Filistinli öldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'ın Tamun beldesindeki saldırıda 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi. Söz konusu Filistinli gencin isminin Süleyman Mustafa Katişat olduğu aktarıldı.

Beldedeki baskında çok sayıda kişinin yaralandığı, İsrail askerlerinin ise sağlık ekiplerinin söz konusu bölgeye ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Tubas kentinin güneyindeki Tamun beldesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. İsrail askerleri ölen Filistinlinin naaşını alıkoydu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Tamun ve güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Nablus kentinin Bazan beldesindeki baskınında 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar da İsrail askerlerinin söz konusu beldeye baskın düzenleyip eski tutuklulardan Cafer Debasise'yi evinin önünde vurarak öldürdüğünü aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Debabise'nin İsrail hapishanelerinde tutulan Kassam mensubu eski tutuklulardan olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.