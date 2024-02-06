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Gazze'de zulüm devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında olan Gazze halkı direnmeyi sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin cami, hastane gibi barınma alanları bombalanırken can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Can kaybı 27 bin 585'e ulaştı

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 585’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 978’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusu yaralılara ulaşılmasını engelliyor

Son olarak açıklamada yer alan bilgiye göre, İsrail ordusu, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engelliyor.