Ateşkese dakikalar kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi. Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetlerine sabah 08.30'da (TSİ ile 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" diye ekledi.

HAMAS'TAN DA AÇIKLAMA

İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından sonra İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan üç rehinenin isimlerini alana kadar ateşkesin başlamayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Hamas, açıklamasında, 'ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini' vurguladı.Rehine ve tutuklu takasının bugün İsrail saatiyle 16.30'da (TSİ ile 17.30'da) başlaması bekleniyor.

DAKİKALAR KALA İSRAİL'DEN SALDIRI

Öte yandan liste krizinin ardından İsrail, ateşkese dakikalar kala Gazze'yi vurdu. Gazze'den dumanlar yükselmeye başladı.

"REHİNELERİN LİSTESİNİ VERMEDEN ATEŞKES BAŞLAMAYACAK"

İsrail Ordu Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılara devam edeceğini vurguladı ve "Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini vermeden ateşkes başlamayacak" dedi.

HAMAS'TAN ÜST DÜZEY YETKİLİ AÇIKLADI: BUGÜN SERBEST BIRAKILACAK ESİRLERİN LİSTESİ İSRAİL'E GÖNDERİLDİ

Gelen son bilgilere göre Hamas’tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail’e gönderildiğini açıkladı. İsrail medyası da bugün serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin İsrail’e ulaştığını bildirdi.

İSRAİL'DEN LİSTE AÇIKLAMASI: TESLİM ALINDI

İsrail tarafından yapılan açıklamada da bu durum doğrulandı. Yapılan açıklamada listenin teslim alındığı belirtildi.

HAMAS 3 KADIN REHİNEYİ SERBEST BIRAKACAK! İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Hamas'ın İsrail'e vereceği isimler de belli oldu. Hamas'ın serbest bırakacağı isimler şu şekilde: Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) 3 kadın esirin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu.

14 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

İSRAİL'DE ATEŞKES İSTİFASI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ateşkes gerekçesiyle görevinden istifa etti.

ATEŞKESİN BAŞLAYACAĞI SAAT BELLİ OLDU

İsrail merkezli Kanal 12'nin bildirdiğine göre İsrail işgal güçleri ateşkes emri aldı. Gazze'de ateşkes 12:15'te başlayacak.