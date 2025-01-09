UNICEF, 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk hava etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı" dedi.

Açıklamada ayrıca soğuktan hayatını kaybeden bebeklerle ilgili olarak, "26 Aralık’tan bu yana 8 yenidoğan bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, bu durum vücut sıcaklığını düzenleyemeyen küçük çocuklar için ciddi bir tehdit" ifadeleri kullanıldı.