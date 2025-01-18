İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de hayat mücadelesi devam ediyor.

Saldırıların aralıksızı sürdüğü bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.

KABİNE TOPLANDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabinesini oylama için dün topladı.

Kabinenin toplantı için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.

GÜVENLİK KABİNESİ "ATEŞKES" DEDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, tam kabine toplantısı öncesinde Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti.

Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.

İLK TAKAS YARIN GERÇEKLEŞECEK

İsrail basınına göre ilk takasın, Pazar saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Ateşkes, her biri altı hafta yani 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.

Önce kadınlar ve çocuklar, ardından 50 yaşın üzerindeki erkekler bırakılacak.

İsrail de her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.

AFP'nin haberine göre İsrail, ilk aşamada 737 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.

GAZZE ENKAZA DÖNDÜ

Tüm bu süreç yaşanırken geride ise koca bir enkaz kaldı.

Gazze’de yaşayan 2.3 milyon insan, hem hava hem de kara saldırılarının gölgesinde, temel insani yardımın dahi büyük ölçüde engellendiği bir krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail’in abluka nedeniyle büyük çoğunluğu engellenen insani yardımlar, bölgede ciddi bir insani felaketi tetikledi.

CAN KAYBI 46 BİN 788'E YÜKSELDİ

7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 46 bin 788'e, yaralanan Filistinli sayısı ise 110 bin 453'e yükseldi.

İsrail işgalinin 467'nci gününe giren soykırımcı savaşı kapsamında çarşamba sabahından bu yana 26 Filistinli hayatını kaybetti, bunlardan 17'si Gazze'nin orta ve güneyinde öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI 13 BİN 319

İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım korkunç seviyeye ulaşırken, öldürülen çocukların sayısının en az 13 bin 319 ve enkaz altında ise 11 bin Filistinlinin yer aldığı açıklandı.

ENKAZ ALTINDAKİ CESETLERE ULAŞILAMIYOR

Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cesedin bulunduğunu açıkladı.

Ancak, İsrail güçlerinin bölgedeki engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

NÜFUSUN YÜZDE 90'I YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 1,9 milyona ulaşırken bu rakam tüm nüfusun yüzde 90'ına denk geliyor.

Saldırılar boyunca 654 sağlık tesisine saldırı düzenlenirken bu saldırılarda bin 60 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

436 BİN BİNA YIKILDI

Altyapının yerle bir olduğu şehirde 436 bin bina yıkılırken okulların yüzde 95'i yani 534'ü yerle bir oldu.