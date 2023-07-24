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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:



ŞAMPİYONLAR YOLU:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)



Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)



Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

LİG YOLU:

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

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