Galatasaray’ın Rüyası Gerçek Oluyor!

Raporlara göre sarı-kırmızılılar Club Brugge'ün yetenekli orta saha oyuncusu Raphael Onyedika ile anlaşma sağladı.

Transfer Gündeminde Heyecan Verici Bir İlerleme

Galatasaray yönetimi, Süper Lig’de transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek amacıyla aktif bir şekilde çalışıyor; şu ana kadar Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert gibi isimlerle anlaşma sağlanmışken, Nicola Zalewski ile de büyük ölçüde anlaşılmış durumda.

Fransızlar Onyedika İçin 5 Yıllık Anlaşmayı Duyurdu

Fransa'nın ünlü spor basını Foot Mercato'nun verdiği bilgilere göre, Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile 5 yıllık bir sözleşme için anlaşmaya vardı; bu, kulüp için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Club Brugge’ün Ret Edici Tavrı

Ancak, Club Brugge'ün bu transferi onaylamadığı belirtiliyor; Onyedika'nın kendi kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını onaylaması gerektiği ifade ediliyor ve bu durum transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Onyedika’nın Geçmiş Performansı ve Sözleşme Detayları

Onyedika, Belçika kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda ve 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti; Brugge'de geçirdiği süre zarfında 95 maça çıkarak 4 gol ve 2 asist yapmıştı.