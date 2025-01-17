Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

Yarın:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 İnegölspor-Altınordu (İnegöl İlçe)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19 Ocak Pazar:

13.30 GMG Kastamonuspor-Fethiyespor (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Afyonspor-Sarıyer (Zafer)

14.00 Kepezspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kepez Hasan Doğan)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-1461 Trabzon FK (Isparta Atatürk)

14.00 Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Altay (Erzincan 13 Şubat Şehir)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Serik Belediyespor-Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Motolux 68 Aksarayspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Ülkea Nazillispor-Giresunspor (Nazilli İlçe)

19 Ocak Pazar:

14.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Buca)

14.00 Karacabey Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK (Mersin)

14.00 Karaman FK-Çimentaş Elazığspor (Yeni Karaman)

14.00 Belediye Derincespor-Artı Değer Vanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Silifke Şehir)

19 Ocak Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Artvin Hopaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Bornova 1877 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kırşehir Futbol-Karşıyaka (Kırşehir Ahi)

14.00 Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Dumlupınar)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kuşadasıspor-Anadolu Üniversitesi (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Silivrispor-Smart Holding Çayelispor (Silivri Müjdat Gürsu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor (Muğla Atatürk)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Tire 2021 FK (Kelkit İlçe)

14.00 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Fatsa Belediyespor-Balıkesirspor (Fatsa İlçe)

14.00 T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor (Başpınar)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Nevşehir Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Adıyaman FK (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

Yarın:

14.00 52 Orduspor-Osmaniyespor (Yeni Ordu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Çorluspor 1947-Bayburt Özel İdarespor (General Basri Saran)

14.00 Alanya 1221-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Çankaya SK-1923 Mustafakemalpaşaspor (Osmanlı)

14.00 Aliağa Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)

14.00 Pazarspor-Küçükçekmece Sinop SK(Pazar İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Bursa Nilüfer Futbol-7 Eylül Turgutlu 1984 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale FK (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Niğde Belediyespor-Mardin 1969 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Edirnespor-Orduspor (Tunca Futbol Sahası)