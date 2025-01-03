Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

Yarın:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)