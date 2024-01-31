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Kim ya da kimler tarafından neden öldürüldüğüne ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamazken, Pişkin’in öldürülmesi Diyarbakır’da sevenlerini yasa boğdu.

Çay ocağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Pişkin'in, bugün öğleden sonra İstanbul Fatih’te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Eczacı komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri konuya ilişkin araştırma yaptı. Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kan izlerinin bulunduğu ifade edildi.

Çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır’ın sembol isimlerinden biriydi

Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin çevresinden 'deli' damgası yemişti. Buna rağmen hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam eden Pişkin, adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.