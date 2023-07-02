Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Temsilcimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'de yapılacak finallerde mücadele edecek.
Rakibimiz İtalya
Temsilcimiz A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu.
Filenin Sultanları, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
WanHaber / Ramazan Çetin