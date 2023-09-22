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WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Brukan aşireti ileri gelenlerinden Fevzi Özgökçe yaşamını yitirdi.

Hüseyin Beyin torunu, merhum Süleyman Özgökçe'nin oğlu Fevzi Özgökçe dün hayatını kaybetti.

Eski Tuşba Belediye Başkanı ve şu an Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'nin akrabası olan ve isim benzerliği de bulunan Brukun Aşireti ileri gelenlerinden Fevzi Özgökçe’nin vefatı sevenlerini üzdü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, isim benzerliği ve akrabalığı bulunan adaşı Fevzi Özgökçe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fevzi Özgökçe yayımladığı mesajda; "Hüseyin beyin torunu, merhum Süleyman amcanın oğlu, Özgökçe ailesinin kıymetli büyüğü Fevzi Özgökçe, bugün hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim rahmet eylesin, hak teala şefaatine nail eylesin, mekanı cennet ve makamı ali olsun" dedi.