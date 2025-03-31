Kapıköy sınır kapısı üzerinden 13 günlük Nevruz tatilini Van’da geçirmek isteyen İranlı turistlerin, tren seferlerinin başlamasıyla beraber Van’a ulaşımları daha da kolay hale geldi. Van-Tahran Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan, pazartesi ve perşembe günleri ise Van’dan hareket ediyor. Yolcular 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştiriyor.

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, wanhaber’e yaptığı açıklamada; “Tahran-Van tren seferlerinin başlaması Van ve ülke ekonomisine fayda sağlıyor. Bununla beraber Tebriz-Van tren seferleri ve akabinde İran’dan Van’a uçak seferlerinin de olması gerekiyor” dedi.

“VAN’A GELEN TREN TAMAMEN DOLU”

Tren seferlerinin başlamasının Kapıköy Sınır Kapısındaki yoğunluğu da azalttığını belirten Çeliktaş, “Geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tahran-Van tren seferi müjdesinin verilmesinin ardından bu seferler başladı. Haftada iki kez tren seferiyle İranlı turistler Van'a geliyor. Şu anda trenler tamamen dolu şekilde seferler yapılıyor ve İranlı misafirlerimiz Van’a gelerek gönüllerince vakit geçirip alışverişin tadını çıkarıyor.” sözlerine yer verdi.

“TURİSTLERİ KAPIKÖY SINIR KAPISINDA KARŞILADIK”

Van’ın İranlı turistler için cazibe merkezi olduğunu aktaran Çeliktaş, “Geçtiğimiz günlerde İranlı misafirlerimizi Kapıköy sınır kapısında çiçeklerle karşıladık. Bu durum Van’ı tercih eden turistleri ziyadesiyle memnun etti. Van’dan memnuniyetlerini dile getiriyorlardı hatta aralarında daha önce defalarca Van’ı tercih eden kişiler de vardı. Turistler için alternatif bir güzergah olmuş oldu.” ifade etti.

“TEBRİZ-VAN TREN SEFERİ OLMALI”

Karayolu ile birlikte demiryolu ulaşımının Van’a çok büyük katkılarının olduğunu belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tahran-Van tren seferlerinin olması çok olumlu. Van gibi İranlılara cazibe merkezi olan bir yerde daha kapsamlı işlemlerin olması gerekiyor. Bununla beraber Tebriz-Van tren seferlerinin başlatılması da gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Van ile ilgili turizm alanının genişletilmesi için Tebriz ve Tahran’dan Van’a direkt uçuş seferlerinin başlatılması da hem Kapıköy Sınır Kapısının yoğunluğunu azaltmış olacak hem de Van’ı tercih etmek isteyen İranlılar için artı bir yön olacaktır.”