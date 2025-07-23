Van Kültür Yolu Festivali kapsamında dokuz gün boyunca Van’ın sokakları müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle doldu.

Festivalin ardından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Dokuz gün boyunca müzikle coştuk, sanatla buluştuk, Van’ın sokaklarında keşif dolu anlar yaşadık. Yüzlerce etkinlik, binlerce unutulmaz anıyla dolu bir festival geride kaldı. Van Kültür Yolu Festivali bu yıl da şehre renkli izler bıraktı!” denildi.

VANLILAR FESTİVALİ DEĞERLENDİRDİ

Festivalin ardından Van sokaklarında mikrofon uzatılan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. İşte Vanlıların festivalle ilgili görüşleri;

“Şehrimize birçok yabancı insan geliyor. Daha önce görmediğimiz ünlüler ve sanatçıların katkısı oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz.”

“Böyle etkinliklerin artması, insanların sosyalleşmesi ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin de sosyal aktivitelere katılabilmesi açısından çok güzel.”

“Van’ımız için çok güzel bir festival oldu.”

“Van’a kültürel ve sosyal kaynaşma açısından çok büyük katkısı var.”

“Hem farklı aktiviteler hem de eğlence oldu. Birçok ünlüyü bizzat görme ve onları dinleme fırsatımız oldu.”

“Konserlere katıldık, ailemle birlikte piknik havasında vakit geçirdik. Gayet eğlenceliydi.”

“Şehrin her yerinde çok güzel etkinlikler vardı. Elimden geldiğince, zaman buldukça katılım sağladım.”

Van Kültür Yolu Festivali, kültürel etkinlikleri Van halkıyla buluşturdu. Sokak performansları, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu geçen dokuz gün, Van’a renk kattı.

Festivalin önümüzdeki yıllarda da sürmesi ve daha fazla etkinlikle genişletilmesi bekleniyor.