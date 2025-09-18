Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı görüşünde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, politika faizinde ek ayarlamalar değerlendirilirken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin dikkatle inceleneceği vurgulandı.

Fed en son Aralık 2024'de faiz indirmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

Fed, mart, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.

Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl daha fazla faiz indiriminin yapılabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan indiren Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için haziran ayında öngördüğü yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya düşürdü.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e, 2027 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekti. Fed'in 2028 için faiz oranı tahmini yüzde 3,1 olurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te daha fazla faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'te, 2027 için ise yüzde 2,1'de sabit bırakıldı. 2026 için enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarılırken, 2028 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,1'de ve 2027 için yüzde 2,1'de tutuldu. 2026 için çekirdek enflasyon tahmini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yukarı yönlü revize edilirken, 2028 için yüzde 2 oldu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya, gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2027 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi. 2028 yılı için Fed'in ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e ve 2027 için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e indirildi. Fed'in işsizlik oranına ilişkin tahmini 2028 için yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Powell, daha büyük bir faiz indirimi için "yaygın bir destek" olmadığını söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İşsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini belirten Powell, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını söyledi.

Powell, istihdam artışındaki yavaşlamanın önemli bir kısmının daha düşük göç ve daha düşük iş gücüne katılım nedeniyle iş gücü artışındaki gerilemeyi yansıtıyor olabileceğini, yine de iş gücü talebinin zayıfladığını ve son dönemdeki istihdam yaratma hızının işsizlik oranını sabit tutmak için gerekli olan "başa baş" seviyesinin altında göründüğünü anlattı.

Ücret artışının da yavaşlamaya devam etse de hala enflasyonun üzerinde seyrettiğine işaret eden Powell, "Genel olarak, hem iş gücü arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlama yaşanması olağan dışı bir durum. Daha az dinamik ve bir miktar zayıflamış bu iş gücü piyasasında, istihdama yönelik aşağı yönlü riskler artmış görünüyor." dedi.

Powell, enflasyonun ise son dönemde hızlandığını ve bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell, hizmet sektöründe ise dezenflasyonun devam ettiğinin görüldüğünü aktardı.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu yıl boyunca tarifelerle ilgili haberler doğrultusunda hem piyasa hem de anket bazlı göstergelerde yansıtıldığı şekilde genel olarak yükseldiğini belirten Powell, uzun vadeli beklentilerin çoğunun ise hala yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu kalmaya devam ettiğini kaydetti.

"Büyümedeki yavaşlama büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor"

Powell, son göstergelerin ekonomik faaliyetteki büyümenin de ılımlı hale geldiğini gösterdiğini belirterek, "​​​​​​​​Büyümedeki yavaşlama büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtıyor." diye konuştu.

Hükümet politikalarındaki değişiklikler olmaya devam ettiğini belirten Powell, bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Powell, "Yüksek tarifeler bazı mal kategorilerinde fiyatları yukarı çekmeye başladı, ancak bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki genel etkileri henüz belli değil." dedi.

Makul bir temel senaryonun tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa süreli olacağı yani tek seferlik bir fiyat artışı yaşanacağı yönünde olduğunu belirten Powell, ancak enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma ihtimalinin de bulunduğunu, bunun değerlendirilip yönetilmesi gereken bir risk olduğunu aktardı.

"Kısa vadede enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri aşağı yönlü"

Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." dedi.

İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla risk dengesinin değiştiğini belirten Powell, "Bu doğrultuda, bu toplantıda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım daha atmanın uygun olduğuna karar verdik." diye konuştu.

Powell, Banka'nın bugünkü kararıyla olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda olmaya devam ettiğini ifade etti.

Yıl boyunca iş gücü piyasasının sağlam durumda olması dolayısıyla para politikasını kısıtlayıcı bir seviyede tutabildiklerini işaret eden Powell, risk dengesinin enflasyondan istihdama doğru kaydığını ifade etti.

Powell, 25 baz puanın üzerinde bir faiz indiriminin hangi koşullar altında gerekeceğine yönelik soru üzerine, "Bugün 50 baz puanlık bir indirim için hiç de yaygın bir destek yoktu." dedi.

Son 5 yılda büyük faiz artışları ve büyük faiz indirimleri yaptıklarını anımsatan Powell, bunun politikanın hızlı şekilde yeni bir noktaya taşınması gerektiğinde yapıldığını, ancak şu anda böyle bir durum hissetmediğini dile getirdi.

Powell, "Bu yıl şimdiye kadarki politikamızın doğru olduğunu düşünüyorum. Gümrük vergileri, enflasyon ve iş gücü piyasasının nasıl gelişeceğini bekleyip görmekle doğru bir karar verdik. Şu anda, istihdam yaratımındaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki diğer zayıflama belirtilerine tepki gösteriyoruz." diye konuştu.

"İş gücü piyasasının daha fazla zayıflamasını istemiyoruz"

ABD'de tarım dışı istihdam verisinde yapılan 911 bin kişilik aşağı yönlü revizyona yönelik soru üzerine Powell, söz konusu revizyonun tam olarak bekledikleri gibi gerçekleştiğini vurguladı.

Powell, eğer iş gücü piyasasının bu derece zayıfladığına dair veriye sahip olsalardı politika faizinde daha erken bir indirim yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevaben de "Hayatı dikiz aynasına değil, ön cama bakarak yaşamalıyız. Şu anda nerede olduğumuzu görüyoruz ve uygun önlemleri alıyoruz. Bugün de uygun adımı attık." dedi.

İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini ifade eden Powell, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini anlattı.