Van’dan İstanbul’a çalışmak için giden 28 yaşındaki işçi Sinan Budak, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde çalıştığı inşaatta meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

Gaziosmanpaşa’da üstüne 1 tonluk kepçe kovası düşen işçi öldü; arkadaşları sinir krizi geçirdi

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.