Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 kişi can verdi, 6 kişi de yaralandı

Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür, Fatma Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir ise yaralandı.

Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.