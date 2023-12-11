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YMP Van İl Başkanlığı binasının açılışı, Genel Başkan Teoman Mutlu, Van İl Başkanı Ergün Yakut ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. İrfan Baştuğ Caddesi üzerindeki il başkanlığı binasının açılışında Genel Başkan Mutlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Van’ın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Mutlu, kentin çeşitli sorunları olduğunu, bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşmasını istediklerini söyledi.

"Muhalefetin durumu içler acısı"

Asgari ücret görüşmelerine değinen Başkan Mutlu, hükümetten alın terinin, işçinin yanında olmasını isteyerek, asgari ücrete yılda bir sefer zam yapılmasını doğru bulmadığını, bu enflasyon ortamında yılda 4 kere güncelleme gerektiğini söyledi. Mutlu, "Burada il binamızın açılışında sesleniyorum. Allah’ın yardımı ve milletimizin takdiri ile iktidara geldiğimiz gün, halk için, halkın cebi için, adalet için nasıl bir yönetim sergileneceğini ilan ediyoruz" diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Teoman Mutlu, "Muhalefet tarafında içler acısı bir durum var. Muhalefet, asgari ücreti, açlık sıkıntısını konuşacağına, Sayın Akşener il il gezerek halka ağlıyor. Çok acınası bir duruma düşmüş durumda. Sizin dert masanız bizi ilgilendirmiyor.

Muhalefetin çözüm üretmesi lazım ama muhalefet, geçmişte yaptığı hatalarına insanlara ağlayarak dolaşıyor. Sayın Akşener’e çağrıda bulunuyorum; Allah bağışlasın iki torunu var, lütfen bundan sonra torunlarını sevsin. Bizim gibi gençlerin önünü açmalılar. Artık onların hepsinin devri bitmiş durumda“ ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ittifaka destek vermeyi düşünmüyoruz"

Yerli ve Milli Parti’nin 10 Temmuz’da kurulduğuna dikkat çeken Mutlu, hızlı bir şekilde teşkilatlandıklarını belirterek, "Şuan 47’nin üzerinde kurulan illerimiz var ve şuanda bütün illerimizin hepsi de ilçeleriyle birlikte kongre süreçlerini tamamlamaya çalışıyor.

Bizim acelemiz yok. Yerel seçimlerle ilgilenmiyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir ittifaka destek vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü zaten kendileri iyi bir yönetim sergilemiş olsa iktidarından muhalefete bizim parti kurmaya ihtiyacımız kalmaz. Biz hızlıca teşkilatlarımızı bitireceğiz" dedi. Mutlu, yapılacak olan ilk genel seçime gireceklerini ve iktidardan anahtarı alacaklarını söyledi.