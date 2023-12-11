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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı için beklenen gün geldi.

2024 yılı için asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç bugün resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki saat 14.00'te başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Yeni yılda tek zam olacak

2023 yılının ilk yarısında net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre 2024'te tek zam yapılacak.

Kulis bilgilerine göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40 seviyelerinde...

Belirlenecek ücrette yüzde 40'lık orana refah payının da eklenmesi bekleniyor.

İşçi ve işveren vergi indiriminde mutabık

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'insan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık.

Her iki taraf da ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.