Mara Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun II. Mehmed, yani Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesidir. Asıl adı Maria Branković olan Mara Hatun, Sırp asıllı bir prensesdir. Babası Sırbistan Despotu Lazar Branković'dır.

Mara Hatun, 15. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir düğün işi olarak Fatih Sultan Mehmet ile evlendirilmiştir. Bu evlilik, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerindeki etkisini artırmak ve Sırbistan'ı Osmanlı yönetimi altına almak amacı taşımaktaydı.

Fatih Sultan Mehmet ve Mara Hatun'un evlilikleri 1451 yılında gerçekleşmiştir. Ancak Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun ile iyi bir ilişkiye sahip olmamış ve aralarında anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Bu durum, Mara Hatun'un saray hayatında etkin bir rol oynamasını engellemiştir.

Mara Hatun, 1457 yılında vefat etmiştir. Ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet, eşi Mara Hatun için bir türbe yaptırmıştır. Bu türbe, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde yer almaktadır. Mara Hatun, Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi olarak anılmaktadır ve Osmanlı hanedanının bir üyesi olarak önemli bir konuma sahiptir.