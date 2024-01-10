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EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Torba yasa ile çalışmanın yasalaşması bekleniyor. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?

KADEMELİ EMEKLİLİK MASADA

Torba yasa düzenlemesi ile birçok düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kademeli emeklilik için aranan şartların da masada olması bekleniyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANANLARIN SAYISI 5 MİLYONU AŞABİLİR

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor.

KADEMELİ PRİM SİSTEMİ

EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik isteyenler için de yeni bir uygulamayı içeriyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI DETAYLARI PAYLAŞTI

Haber Global'e konuşan sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kademeli emekliliği açıklayan Nayır, "Emeklilikte yaşa takılanlar, 99'dan sonra ortaya çıkan kanundu. 2011'de ilk kez gündeme gelmişti, 2023 mart itibarıyla kanunlaştı. 1.7 milyon vatandaşımızın maaşları 2023 içinde ödendi. Bu bugünün meselesi değil. EYT kanunundan sonra bir günle kaçıran, 8 Eylül 1999'da girişi olan yararlandı, 9 Eylül girişi olanlar yararlanamadı, yeni teklif onlar için. Yeni grubun ismi de 'Bizim suçumuz ne?' yani BSN grubu."

"TABLODA HER YILA BİR ÇALIŞMA OLACAK

"2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu onlar için devreye girecek. Onlar da bu mücadeleye başladılar. EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar onlar da. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan, kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak."

"TABLODA HER YILA BİR ÇALIŞMA OLACAK"

"2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi. Tüm başvurular bitmeden tekrar kurumun üstüne yük gelir mi? Bu ileriye dönük bir düzenleme mi olacak, bunu bilmiyoruz."

"Sigorta giriş yıllarına göre yani, 2000 - 2008 arasında prim gün sayısı artarak ve yaşlar birer yıl artarak bir emeklilik sistemi olacak. 2008'de işe girişi olan bir sigortalının 6925 gün prim sayısı ama kadında 49, erkekte 51 yaş aranacak. Detayları ise belki ilerleyen günlerde göreceğiz, belki uygulamayı ilerleyen yıllarda görmüş olacağız." dedi."

İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

-2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

-2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

-2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

-2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

-2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

-2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.