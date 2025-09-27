Düzenleme, 10 milyon kadını ilgilendiriyor ve prim desteği ile yıpranma hakkı sunuyor. Çocuk sayısına göre verilecek yıpranma hakkı, emeklilik yaşını öne çekecek. Kulislere göre düzenlemenin 2027'nin son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe girmesinin güçlü ihtimal.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde verdiği vaatler arasında yer alan ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi için çalışmalar hız kazanıyor. 10 milyon kadını ilgilendiren düzenleme, prim desteği ve yıpranma hakkıyla birlikte erken emeklilik imkânı sunacak.

EV KADINLARI MÜJDE BEKLİYOR

Daha önce Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik konusunda tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından gözler ev kadınlarına çevrildi.

10 MİLYON KADINI İLGİLENDİRİYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,99'unu kadınlar oluşturuyor. İş gücüne dahil olmayan kadın sayısı ise 21 milyon. Ev işleriyle meşgul olduğu için emekliliği bulunmayanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Bu kapsamda 9 milyondan fazla ev kadınının düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında düzenlemenin 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe girmesinin güçlü ihtimal olduğunu belirtti.

PRİM DESTEĞİ DEVLETTEN

Kulis bilgilerini paylaşan Karakaş, yapılacak düzenlemeyle birlikte ev kadınlarının ödedikleri primlere devlet desteği sağlanacağını söyledi.

Bugün için SGK'ya her ay ödenmesi gereken en düşük prim tutarının 8.321,76 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, bu rakamın 2.774 TL'sinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Böylece ev kadınlarının yıllık 33 bin TL'nin üzerinde avantaj elde edeceğini aktardı.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA HAKKI

Düzenlemeyle birlikte çocuk sayısına göre "yıpranma hakkı" da tanınacak. Karakaş, "Çocuk sayısına göre %30, %60, %90 oranında yıpranma hakkı verilmesi gündemde. Ancak üst sınırın %90'ı aşması beklenmiyor" dedi.

Örneğin 3 çocuk sahibi bir annenin %90 yıpranma hakkından yararlanması halinde 10 yıl boyunca ödediği 3.600 prim günü, 4.500 gün olarak sayılacak. Bu da emeklilik yaşını öne çekecek. Normal şartlarda 58 yaşında emekli olması gereken bir anne, düzenleme sayesinde 3 yıl daha erken emekli olabilecek.