Uydu alıcınızı açın ve Ayarlar/Kurulum menüsüne gidin.
- Tek kanal arama menüsüne geçin ve Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçeneklerini belirleyin.
- Şebekede arama kısmını açık hâle getirin ve uydu frekans bilgilerini güncelleyin.
- İşte EURO 2024 maçlarını şifresiz izlemek için TRT 1 uydu frekans bilgileri:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: Dikey (V)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: ¾
EURO 2024'te Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar dilerken, siz de TRT 1'de maç keyfini doya doya yaşayın!
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi