Uydu alıcınızı açın ve Ayarlar/Kurulum menüsüne gidin.

  1. Tek kanal arama menüsüne geçin ve Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçeneklerini belirleyin.
  2. Şebekede arama kısmını açık hâle getirin ve uydu frekans bilgilerini güncelleyin.
  3. İşte EURO 2024 maçlarını şifresiz izlemek için TRT 1 uydu frekans bilgileri:
    • Uydu: Türksat 4A
    • Frekans: 11794
    • Polarizasyon: Dikey (V)
    • Sembol Oranı: 30000
    • FEC: ¾

EURO 2024'te Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar dilerken, siz de TRT 1'de maç keyfini doya doya yaşayın!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi