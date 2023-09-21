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WanHaber - ÖZEL

İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan çarşı esnafı, bazı ara sokaklarda oluşan çukurlarda biriken sulardan kaynaklandığını düşündükleri kötü kokudan rahatsızlık duyuyor.

Van'ın en işlek yerlerinden biri olan Bahçıvan Mahallesi'nin bazı noktalarında çevreye kötü koku yayılıyor. Çevre esnafı oluşan kokudan dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını dile getiriyor.

Kokudan etkilendiklerini söyleyen çarşı esnafı, "Bu kokudan çok rahatsız oluyoruz. Burada oluşan lağım kokusu nedeni ile müşteri çekmekte de zorlanıyoruz. Buradaki soruna el atmasını ve çözülmesini ümit ediyoruz" dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk