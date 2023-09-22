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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Kalesinin güney cephesinde bulunan alanda yapılan çalışmalarla eski Van şehri yeniden ayağa kaldırılarak turizme kazandırılacak.

Eski Van Şehrinde incelemelerde bulunan Vali Ozan Balcı, yapılan çalışmalar ile birlikte eski Van şehrinin ayağa kaldırılacağını vurguladı.

Alanda incelemelerde bulunan Vali Balcı; "Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Eski Van şehrini ayağa kaldıracağız. Süleyman Han Camiinde restorasyon devam ediyor. Ulu Cami ve Kızıl Minareli Camiinin restorasyonu da yapılacak" dedi.