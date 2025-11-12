İçişleri Bakanlığı'nın son kez uzattığı süreyle, 1 Ocak 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetler 31 Ekim 2025'te geçersiz hale geldi.

Türkiye'de hala 2 milyondan fazla sürücünün bu ehliyetleri kullandığı belirtilirken, yenileme randevuları e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

Süreci tamamlayanlar, 15 TL değerli kağıt bedeliyle yeni çipli ehliyete kavuşuyor; gecikenler ise 7 bin 438 TL'yi aşan harçla karşılaşıyor.

Geçici belge e-Devlet'ten indirilebiliyor, ancak eski ehliyetle trafikte yakalanmak cezayı beraberinde getiriyor.

Eski ehliyet, ehliyetsiz sayılacak

Sigorta sektörü temsilcileri, poliçelerin temel şartı olan "yasal geçerli ehliyet" kuralını hatırlatarak, eski ehliyetli kazalarda hasar dosyasını reddedeceklerini açıkladı.

Kaza tespit tutanağında eski ehliyet bilgisi yer alırsa, trafik sigortası karşı tarafın hasarını bile ödemeyebiliyor.

Kasko poliçeleri kendi aracın hasarını kapsamıyor. Avukat Ahmet Yavuzer, "Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu'na göre, ehliyet geçersizse sigorta muaf tutulur. Sürücü, hem kendi masrafını hem de rücu yoluyla karşı tarafınkini öder" dedi.

Bu, 10-20 bin liralık hasarların cebe dönmesi anlamına geliyor.

Yavuzer, her poliçenin "asgari şart" maddesinde ehliyet zorunluluğunu içerdiğini vurgulayarak, sigorta şirketlerinin yasal muafiyet hakkını savundu. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafı korusa bile, ehliyetsizlik gerekçesiyle rücu davası açılabiliyor.

Sürücüler, bu çift yükle hem cezayla hem de mahkeme masraflarıyla boğuşacak.