Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Van Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binası olarak kullanılan, Ahmed-i Hani Parkı yanındaki bina ve Eski Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bazı anlaşmazlıklar yüzünden yıkım çalışmalarına ara verilmişti. Hasarlı binada geçtiğimiz günlerde tekrar başlatılan yıkım çalışmasında sona gelindi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle, binanın bir kısmı yarım kalmıştı.

Harabe bir şekilde kent merkezinde yer alan binada başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelinirken, çalışmaların bir iki gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu Van Büyükşehir Belediyesi ve bazı vatandaşlara ait olan Eski Hastane Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmaları, hemen yanındaki binalara zarar verdiği gerekçesiyle durdurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta tekrar başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelinirken, harabeyi andıran bina ortadan kaldırıldı. 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan biri olan, Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi için yıkım kararı alınmıştı.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan, daha sonra ara verilen ve yeniden başlatılan yıkım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde ağırlık kazanan yıkım çalışmalarının bir iki gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri devam ediyor.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor. Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde başlatılan yıkım çalışmalarının bir iki gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Van bölge gazetesi