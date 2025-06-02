DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, dün akşam Nesine 2. Lig Play-Off final maçını izlemek için Kayseri’ye giderken şehir girişinde trafik kazası geçirmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dindar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan Mahmut Dindar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Dindar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Dindar ise sosyal medya üzerinden kaza sonrası sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, iyi olduğunu ve birkaç gün daha müşahede altında tutulacağını ifade etti.

Vanlı eski Bakan Hüseyin Çelik de, Van Spor’u final maçında tribünlerden destekledi. Burada Dindar’ın kaza haberini alan Çelik, telefonla Dindar’ı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.