Van’ın ünlü şefi Adem Ergin, Safiye adında yeni bir cafe açtı. Yeni nesil tatlıların yanı sıra geleneksel lezzetlerin de yer aldığı cafenin açılışı gerçekleşti

Açılış törenine Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Törende konuşan isimler, cafe’nin Van’ın turizm ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Cafe sahibi Adem Ergin’in gastronomi alanındaki katkılarına vurgu yaparak, “Van’ın gastronomisinde önemli bir yere sahip olan Adem Ergin, kendine özgü tarzıyla yeni bir mekânı kentimize kazandırdı. Kendi ifadesiyle ‘Yemeğe en çok koyduğum baharat sevgidir’ diyor. Yemekte geleneksel tatlara odaklanarak Van’ın unutulmuş lezzetlerini yeniden tanıtıyor. Bu lezzetleri yalnızca Van ve Vanlılarla değil, Türkiye ve dünyayla buluşturuyor” dedi.

Açılış sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işletme sahibine "İşyeri Siftah Sertifikası" verildi.

Açılış töreni ikramların ardından sona erdi.