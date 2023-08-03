Tahmini Okuma Süresi: dakika

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azar Özer'in ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ilişkin 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

kaynak:süperhaber