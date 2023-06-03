Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı metro istasyonunda yıllardır asılı duran ve gelen tepkilere rağmen indirilmeyen 'Büyük Ermenistan' haritası, kaldırılmak bir yana LED ekran üzerine taşınarak yenilendi.

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİ DE HARİTADA

Haritada 15 ayrı Ermeni bölgesi 'Büyük Ermenistan' olarak gösteriliyor ve Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ın bazı toprakları, sözde ‘Büyük Ermenistan’a dahil edilmiş durumda.

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir bölümü bu sözde 'Büyük Ermenistan' haritasına dahil edilmiş durumda.

Skandal harita yenilenip LED ekranlar üzerine taşınmış durumda.

Ermenistan skandal sözde 'Büyük Ermenistan' haritasını kaldırmak yerine yeniledi: Van Gölü ve çevresi de haritada

BÜYÜKELÇİ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı. “Erivan metrosundaki ‘Büyük Ermenistan’ haritası güncellendi” diyen Azeri Büyükelçi, “Gerçekten çok üzücü. Ermenistan yönetimi kendi sınırları içinde yaşamayı ne kadar erken öğrenirse, tüm bölge için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.

Aghayev, daha önce de aynı haritayı, bölgede daha fazla kan dökülmesine sebep olan radikal Ermeni yayılmacılarının bir fantezisi olarak nitelemiş; yalnızca Ermenistan’ın kendi sınırlarını kabul etmesiyle Kafkasya’ya barış gelebileceğini belirtmişti.

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