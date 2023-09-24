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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Eris varyantına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"ARTAN VAKA SAYILARIYLA KARŞILAŞIYORUZ AMA..."

Prof. Dr. Alpay Azap, pandeminin geri gelmediğini, beklenilen bir hastalık seyrinin olduğunu söyleyerek, "Covid-19'un birkaç sene içerisinde endemik bir hastalık yani belli dönemlerde sayısında artış olan, belli dönemlerde azalmayla giden ama hayatımızın bir parçası olan hastalık haline dönüşmesini bekliyorduk. Aslında yaşadığımız süreç tam olarak budur. Solunum yolu virüsü olduğu ve damlacık yoluyla bulaştığı için kış aylarında artan, yaz aylarında azalan vaka sayılarıyla giden bir solunum yolu enfeksiyonu haline dönüştü. Eris varyantının ülkemizde olmaması mümkün değildi. Öncelikle Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da artış gösterdikten sonra Türkiye'ye geliyor. Artan vaka sayılarıyla karşılaşıyoruz. Aslında yine aynı süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla paniğe gerek yok. Tekrar pandemi döneminde yaşadığımız türden kısıtlamalara, kapanmalara sebep olmasını hiç beklemiyoruz. Daha ağır hastalık yapmıyorlar. Tıpkı nezle ve grip gibi üst solunum enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Açıkçası bu da beklediğimiz bir seyirdi. Bu nedenle kısıtlamalara ve kapanmalara gerek yok" diye konuştu.

"AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİĞİ YOK"

Eris varyantının diğer solunum yolu virüslerinden ayırt edici bir özelliği olmadığını belirten Prof. Dr. Azap, "Örneğin, gripteki gibi bu hastalıkta da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yaygın kas-eklem ağrısı, halsizlik gibi belirtiler oluyor. Dolayısıyla test yaptırmadan bunun hangi virüs olduğunu anlamamız mümkün değil. Covid-19 olduğunu da anlamamız mümkün değil. Hangi varyant olduğunu anlamak için varyant analizi yapılması gerekiyor. Bu tür analizler sadece takip açısından önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelere belli oranda virüsü bu şekilde varyant analizi ile takip edilmesini söylüyor. Vatandaşlarımız solunum yolu enfeksiyonu belirtileri çıktığında Covid-19 olup olmadığını anlayamazlar. Belli durumlarda gidip test yaptırmalarını istiyoruz. Virüs insanlarda hastalık yaptıkça değişmeye de devam ediyor. Yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Pek çok varyant ortaya çıkıyor ama bir önceki varyanta kıyasla daha kolay bulaşabilen varyant hakim hale geçiyor. Biz onu yaşıyoruz; Eris de böyle bir varyant. Elbette daha ağır, akciğerleri de tutan, solunum yetmezliği yapan, ölümlere sebep olabilen bir varyant ortaya çıkabilme olasılığı var ama bunun düşük bir olasılık olduğunu düşünüyoruz. Yapılan matematik modellemeler, hesaplamalar bize bunun yüzde 10'dan az bir olasılık olduğunu söylüyor ancak yüzde sıfır değil. Bunun için hala sıkı takip edilmesi gerekiyor. Sağlık otoriteleri de bunu tüm dünyada yakın bir şekilde takip ediyor" ifadelerini kullandı.

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