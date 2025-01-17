Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükûmet düğmeye bastı. Deprem konutları biter bitmez sosyal konut seferberliği başlatacak.

Edinilen bilgilere göre, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen milletvekilleri, vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Bunun üzerine Erdoğan’ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek maksadıyla deprem konutları biter bitmez yeni bir sosyal konut seferberliği başlatacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacağı müjdesini verdi.

GENÇLER VE YENİ EVLİ ÇİFTLER İÇİN UYGUN FİYATLI 1+1 VE 2+1 KONUTLAR YAPILACAK

Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceğini söyleyen Erdoğan’ın, önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgelere verileceğini belirttiği öğrenildi. Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor.

"SANAL KUMAR TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİR ALINMALI"

Bunun yanı sıra toplantıda vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı tedbir alınması talebinde bulundu. Milletvekilleri “Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Buna tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sorunun çözümü için talimat verdiği öğrenildi.

İSTİFA EDENİ NEDEN AFFEDİYORUZ?

Toplantıda bazı milletvekillerinin ‘31 Mart’ta istifa eden yerel yöneticileri neden geri kabul ediyoruz?’ dediği öğrenildi.

Bu durumdan rahatsızlık duyan vekiller “Bu isimleri neden affediyoruz? Seçimlerde bize karşı çalıştılar. ‘Biz şansımızı deneriz, kaybedersek partiye geri döneriz. Kazanırsak zaten parti bizi geri ister’ zihniyeti hâkim oluyor. Bu ihaneti biz affetmemeliyiz” eleştirisinde bulundu.

ERDOĞAN YORUM YAPMADI

Erdoğan’ın konu hakkında yorum yapmadığı öğrenildi. Bazı kadın milletvekillerinin ise yerel yönetimlerde, bürokraside ve hayatın diğer alanlarında kadın temsiliyetinin artırılmasını yönelik Erdoğan’a taleplerini ilettiği öğrenildi.