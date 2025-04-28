Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikası olmasına rağmen, iş güç paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz. Ancak bir avuç ırkçı lümpen figürün topluma sürekli korku yayan nefret söylemlerine de Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.