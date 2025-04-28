Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla başlatılan mesai dışı poliklinik hizmetiyle randevu bekleyen hasta sayısında düşüş yaşandığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge illerine de hizmet verdiği için yoğun bir başvuru var. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak için günlük poliklinik saatimiz dışında mesai sonrası zamanlarda da planlama yapıyoruz. Bu konuda iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Özellikle randevunun zor bulunduğu bölümlerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gönüllülük esasına göre yapıldığı için doktorlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlarımızla bu konuları görüşerek poliklinik hizmeti sunuyoruz."

Çalışmaların devam edeceğini dile getiren Sarıkaya, "Hastanede cildiye, kardiyoloji, patoloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve çocuk branşları gibi birçok alanda poliklinik hizmeti sunuyoruz. Günlük hizmet sunan poliklinik sayımız değişiyor. Bazı günler 20 poliklinik bazı günlerde ise 15 poliklinikle hizmet veriyoruz. Bu konuda da doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hastaneye gelen Uğur Yaşar, "Özel sektörde çalıştığım için gün içerisinde hastaneye gelemiyordum. Mesai dışında polikliniklere gelip muayene olabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.