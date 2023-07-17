Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 19 Temmuz'a kadar sürecek Körfez turuna çıkıyor.

Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl kKoridoru'na da değindi.

"Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum"

Putin ile görüşeceklerini açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.

Böyleye gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesi önlendi. Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz.

Tahıl Koridoru'nda son durum

22 Temmuz 2022'de Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Birkaç kez uzatılan anlaşmanın tarihinde sona gelindi.

Anlaşmanın geleceğinin ne olacağı merak konusu olmuşken, Kremlin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kremlin, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geçerliliği bugün sona erdi. Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirilirse Rusya hemen anlaşmaya geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

"Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde önemli mesafeler kaydettik"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretimizin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceğiz. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettik.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye ile tam bir dayanışma sergilediler. Ülkem ve milletim adına bir kez daha kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"İkili ticaret hacmimiz yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi"

Türkiye'nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en kritik adımını bölge ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz.

Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak.

Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız.

"Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplamı 25 milyar dolar"

Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin toplamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz. Bu sene hamdolsun Covid-19 salgınından sonra hac ibadeti yeniden hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildi.

"Antonov yangın söndürme uçaklarından temin etme yoluna gideceğiz"

Bu arada, maalesef yangınlar ülkemizi yine sarmış durumda. Ağırlıklı olarak gerek Muğla gerek Mersin gerek Çanakkale bütün buralarda 5 ayrı noktada yangınlar oldu. Bunlar büyük oranda kontrol altına alındı. Ben İçişleri Bakanımla, Orman Bakanımla görüşmelerimi yaptım. Onlar da yoğun çalışıyorlar. Bütün gece görüşlü helikopter, uçaklarımız yoğun çalışma içerisinde. Rusya'dan Antonov yangın söndürme uçaklarından temin etme yoluna gideceğiz.

"Kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor"

Çadırların yerine konteyner yerleştirme çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah tamamıyla çadırların yerlerine konteyner yerleştirelim diyoruz. Kalıcı konutların inşası bir taraftan devam ediyor. Biz böyle de olsa hiç olmazsa konteynerle çadırları değiştirelim, artık çadır bu bölgelerde kalmasın.

"Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz"

Türkiye-Suriye normalleşme adımları soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Dörtlü zirvelerle ilgili de biz hem bu zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyorlar. Biz orada teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristler varken biz nasıl çıkarız.

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