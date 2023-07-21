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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan körfez turunun ardından yurda dönerken önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE ZAM SİNYALİ

Emekli zamlarıyla ilgili tarih veren Erdoğan şunları söyledi:

"YIL SONU İTİBARİYLE YENİDEN BİR DEĞERLENDİRME SÖZ KONUSU"

"Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik.

Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

Kaynak:süperhaber