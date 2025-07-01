Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 5 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı.

Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

‘48 BİN KANSER HASTASI FAYDALANACAK’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kulandı.