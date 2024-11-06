ERCÜMENT CAFER BAYEGAN KİMDİR VE SERVETİNİ NASIL KAZANDI?

Enerji sektörünün zorlu rekabet ortamında kazandığı başarılarla adını duyurmuş, özellikle petrol ticaretinde elde ettiği devasa gelirlerle tanınmaktadır. Bayegan, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda lüks yaşam tarzıyla da dikkat çekmektedir. Türkiye'de ve yurt dışında sayısız yatırımı bulunan Bayegan, iş dünyasında stratejik kararları ve güçlü bağlantılarıyla bilinir. Onun satın aldığı her mülk, iş dünyasında büyük yankı uyandırırken, bu kez sosyeteye damga vuran Vaniköy'deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı alması, servetini nasıl yönettiği konusunda merakları daha da artırdı.

ERCÜMENT CAFER BAYEGAN BU YALIYI NEDEN SATIN ALDI?

Ercüment Cafer Bayegan’ın, yıllardır sosyetenin en gözde mülklerinden biri olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı satın alması, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Yalı, Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından 2014 yılında 42 milyon dolara satışa çıkartılmış ancak uzun süre satılamamıştı. Bayegan’ın bu yalıya 32 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) gibi bir bedel ödeyerek sahip olması, iş insanının böylesine prestijli bir mülkü ailesi için bir ikametgâh olarak kullanmak istediği yönünde yorumlandı. Ayrıca Bayegan'ın lüks mülklere olan ilgisi ve yatırım stratejileri göz önüne alındığında, bu yalıyı sadece bir yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü tahmin ediliyor. Yalının Boğaz’daki stratejik konumu ve tarihî değeri, bu satın almayı çok daha cazip bir hale getiriyor.

BU YALI NE GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP VE SOSYETEDE BU KADAR ÇOK KONUŞULMASININ NEDENİ NEDİR?

Vaniköy'de yer alan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 1100 metrekare büyüklüğünde ve her türlü lüks detayı barındıran bir mülk olarak dikkat çekiyor. İçinde 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, özel asansör ve 12 araçlık geniş bir otopark bulunuyor. Yalı, sadece lüks detaylarıyla değil, aynı zamanda Boğaz’a nazır manzarası ve tarihî atmosferiyle de göz kamaştırıyor. Yıllardır sosyetik davetlere ev sahipliği yapan bu mülk, İstanbul'un en prestijli yalıları arasında yer almakta. Bayegan’ın bu lüks yalıyı satın almasıyla birlikte, sosyete çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu yalı, hem Bayegan ailesinin yeni ikametgâhı olacak hem de muhtemelen iş dünyasının ve sosyetenin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.